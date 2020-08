Horizon Zero Dawn afflitto da problemi tecnici su PC: Guerrilla pubblica una nuova patch (Di venerdì 14 agosto 2020) Guerrilla ha pubblicato una piccola patch iniziale per correggere i numerosi problemi tecnici di Horizon Zero Dawn per PC.La patch 1.01 è ora disponibile e le patch note sono visibili nel subreddit di Horizon.Digital Foundry ha definito l'attesissimo porting per PC di Horizon "profondamente deludente ... un gioco sbalorditivo rovinato da una serie di problemi tecnici". Guerrilla dal canto suo ha detto che sta già lavorando alla prossima patch e ha ringraziato i giocatori per la loro pazienza.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Disponibile una nuova patch per la versione PC di #HorizonZeroDawn. - GamingTalker : Horizon Zero Dawn per PC, disponibile la patch 1.01, alcuni bug e crash risolti, ma non tutti… - Psygnosis_Gamer : @AFossari @DarioDiPinto1 @ObakaNerd Ah no non ci sono? La stragrande maggioranza dei titoli presenti nello store sc… - VentasYDatos : RT @cambiojuegos: Se cambia o vende Horizon Zero Dawn Complete Edition #PS4 - cambiojuegos : Se cambia o vende Horizon Zero Dawn Complete Edition #PS4 -