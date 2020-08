Gp Austria, FP1 Moto3: Arbolino domina (Di venerdì 14 agosto 2020) La FP1 del GP d’Austria Moto3 parla italiano. Tony Arbolino conclude la sessione davanti a tutti, in un turno che, contrariamente alla previsioni, è rimasto asciutto. Il pilota Snipers rifila quasi tre decimi di distacco a John McPhee, secondo nella tabella dei tempi. Terzo tempo per Jaume Masia, staccato anche lui di tre decimi. Per lo spagnolo, oggi in seno al Leopard Racing, il Red Bull Ring è una pista speciale. Qui, infatti, ha ottenuto la top ten al primo GP in carriera. GP Austria, il resoconto delle FP1 Moto3 La giornata d’inizio del weekend Austriaco sorride in generale ai colori italiani. Nella top five troviamo, oltre al leader Arbolino, anche Celestino Vietti e Niccolò Antonelli, autori del quarto e quinto tempo ... Leggi su sport.periodicodaily

