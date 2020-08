Fofana: "Grazie Udinese, ma voglio andare al Lens" (Di venerdì 14 agosto 2020) PARIGI, Francia, - " Mi interessa molto questa opportunità, ho parlato con i dirigenti del Lens e con alcuni giocatori come Leca e Cahuzac : mi hanno subito convinto ". Seko Fofana , da quattro ... Leggi su corrieredellosport

Corriere dello Sport

ROMA – La Lazio sembrava pronta a trattare con l’Udinese per l’acquisto di Seko Fofana. Un giocatore dinamico come lui ... Ho visto giocare il Lens e sono intenzionato a dare il mio contributo. Grazie ...PARIGI (Francia) - "Mi interessa molto questa opportunità, ho parlato con i dirigenti del Lens e con alcuni giocatori come Leca e Cahuzac: mi hanno subito convinto". Seko Fofana, da quattro stagioni p ...