Ferdinand consiglia: “Fossi Lewandowski farei petizione per vedere assegnato il Pallone d’Oro 2020” (Di venerdì 14 agosto 2020) Come noto, in questo strano 2020, il Pallone d'Oro non verrà assegnato. Una scelta che ha fatto molto discutere e che ha deluso chi sperava di potersi aggiudicare il trofeo. Tra questi, certamente, anche Robert Lewandowski che sembrava poter finalmente arrivare sul gradino più alto battendo elementi come Lionel Messi. France Football, però, ha deciso di non assegnare il premio ma c'è chi, come Rio Ferdinand, non si rassegna all'idea e prova a dare un consiglio proprio al centravanti polacco.Ferdinand: "petizione per assegnare Pallone d'Oro"caption id="attachment 1004237" align="alignnone" width="501" Lewandowski (getty images)/captionNon fa giri di parole l'ex difensore della Nazionale inglese e del Manchester United che, ... Leggi su itasportpress

