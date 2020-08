F1, Helmut Marko: “Verstappen potrebbe lottare per la pole in Belgio” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Per Verstappen sarà difficile lottare per la pole position a Barcellona, ma ci saranno delle direttive tecniche e potrebbe essere possibile lottare per la prima posizione in qualifica già in Belgio”. Queste le parole di Helmut Marko, consulente della Red Bull, ai microfoni dell’emittente tedesca RTL, riguardo alla decisione della FIA di vietare mappature diverse tra gara e qualifica. “Se la vettura di Verstappen resta con il DRS aperto ad esempio Max manco se ne accorge e guida sopra i problemi, Albon invece se ne accorgerebbe subito”. Leggi su sportface

OA_Sport : F1, Helmut Marko: “Risolto il problema principale della RB16, i tempi della Mercedes in qualifica sono strani” - filippo898 : RT @Salvuss: Helmut #Marko parla dei problemi (risolti) sulla #RedBull #RB16 e delle prestazioni 'sospette' della #Mercedes in qualifica:… - motorboxcom : Helmut #Marko parla dei problemi (risolti) sulla #RedBull #RB16 e delle prestazioni 'sospette' della #Mercedes in q… - Salvuss : Helmut #Marko parla dei problemi (risolti) sulla #RedBull #RB16 e delle prestazioni 'sospette' della #Mercedes in q… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: la #RedBull non si schiererà con i team che presenteranno appello contro la #Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Helmut Marko F1 – Helmut Marko provoca la Mercedes sul party mode Newsf1 Marko: “Il party-mode vale almeno sette decimi per Mercedes”

“Da sette decimi a un secondo”. In questi termini Helmut Marko ha quantificato il vantaggio di cui le Mercedes W11 possono disporre a livello di mappature della power unit, settaggi che permettono a L ...

Marko: “Importante appello su caso Racing Point”

Pur non aderendo formalmente all’appello, la Red Bull sostiene la decisione portata avanti da Renault e Ferrari di contestare la sentenza della Federazione sul caso Racing Point. La battaglia continue ...

“Da sette decimi a un secondo”. In questi termini Helmut Marko ha quantificato il vantaggio di cui le Mercedes W11 possono disporre a livello di mappature della power unit, settaggi che permettono a L ...Pur non aderendo formalmente all’appello, la Red Bull sostiene la decisione portata avanti da Renault e Ferrari di contestare la sentenza della Federazione sul caso Racing Point. La battaglia continue ...