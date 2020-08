Dagli iscritti M5S via libera a terzo mandato e alleanze per le Comunali (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Via libera Dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle all'abolizione del limite dei due mandati nei Comuni e alle alleanze con i partiti tradizionali.Sulla piattaforma Rousseau al quesito “Sei d'accordo a impegnare il Capo Politico ed il Comitato di Garanzia a modificare il cosiddetto mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei 2 mandati elettivi, un mandato da consigliere comunale, municipale e/o Presidente di Municipio?” hanno votato sì in 39.235 (80,1%) e no 9.740 voti (19,9%).Al secondo quesito, “Sei d'accordo con la proposta del Capo Politico di valutare, sentito il Comitato di Garanzia, la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti ... Leggi su iltempo

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle all’abolizione del limite dei due mandati nei Comuni e alle alleanze con i partiti tradizionali.Sulla piattaforma Rousseau al quesit ...

