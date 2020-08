Crociere, si torna a bordo: il via tra regole e show nel tempo del Covid (Di venerdì 14 agosto 2020) Sicurezza, precauzioni, limitazioni ai soli passeggeri italiani o comunque comunitari, ma anche tanta voglia di ricominciare e svegliarsi ogni mattina in un porto diverso. C?è tutto... Leggi su ilmattino

Sicurezza, precauzioni, limitazioni ai soli passeggeri italiani o comunque comunitari, ma anche tanta voglia di ricominciare e svegliarsi ogni mattina in un porto diverso. C’è tutto questo dietro l’at ...

Costa Crociere valuta tamponi per tutti: “Preferiamo partenza molto lenta e responsabile”

Liguria. “Tamponi per tutti i passeggeri? E’ possibile, lasciamo questa opzione aperta. Ovviamente i nostri test saranno molto affidabili, la tecnologia si sta sviluppando velocemente. Potrebbero arri ...

Liguria. "Tamponi per tutti i passeggeri? E' possibile, lasciamo questa opzione aperta. Ovviamente i nostri test saranno molto affidabili, la tecnologia si sta sviluppando velocemente. Potrebbero arri ...