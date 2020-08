Covid, Musumeci: “Sicilia non è in zona rossa ma serve responsabilità” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Abbiamo pochissimi ricoverati in terapia intensiva, un milione tra turisti e forestieri, quindi diciamo che non siamo in ‘zona rossa’, ma abbiamo il dovere di chiedere a tutti una grande responsabilità nei comportamenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. <div>Covid, Musumeci: “Sicilia non è in zona rossa ma serve responsabilità”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

