Coronavirus, Bob Sinclar contro il distanziamento: “Non togliamo alla gente la libertà di ballare, la regola è ‘goditi l’attimo'” (Di venerdì 14 agosto 2020) Stanno facendo molto discutere le ultime affermazioni del noto dj Bob Sinclar il quale, in un’intervista a Repubblica, dichiara: “Il distanziamento sociale è l’opposto di quello che significa stare insieme – ha detto il noto dj – Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici?”. E aggiunge: “La regola è ‘goditi l’attimo’. Non ho un consiglio migliore”. Parole impegnative, sopratutto all’indomani delle nuove misure restrittive e dei nuovi aumenti di contagi, in molti casi proprio per via di assembramenti in discoteche e luoghi da ballo. E proprio ieri la Regione Calabria ha chiuso tali luoghi, mentre dal Governo ... Leggi su meteoweb.eu

