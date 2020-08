Congedo Covid 2020: come fare domanda e a chi spetta (Di venerdì 14 agosto 2020) Congedo Covid 2020: l’Inps ha diffuso le istruzioni sulle modalità di richiesta in forma oraria. Ecco i chiarimenti dell’ente su come i lavoratori dipendenti possono inoltrare richiesta per tale forma di fruizione. Segui Termometro Politico su Google News Congedo Covid 2020: fruibile fino al 31 agosto Congedo Covid 2020 – A seguito dell’emergenza sanitaria, i genitori con figli fino a 12 anni (il vincolo anagrafico cadeva in presenza di figli affetti da disabilità) hanno avuto il diritto ad astenersi dal lavoro per massimo 15 giorni a partire dal 5 marzo: i giorni sarebbero stati indennizzati al 50% della retribuzione di riferimento. La norma riguardava anche gli ... Leggi su termometropolitico

