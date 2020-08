"Ci servirà un porto in Italia". La Sea Watch 4 avverte già Conte (Di venerdì 14 agosto 2020) Francesca Galici La nave dell'ong tedesca ritorna in mare. E visto che Malta "è restia nell'accogliere i migranti, toccherà all'Italia" Sembra che la Sea Watch 4 sia ormai pronta per lasciare gli ormeggi del porto di Buriana, in Spagna, per iniziare la sua opera di recupero dei migranti nel Mediterraneo. La nave è stata acquistata con i fondi di un crowdfunding promosso dalla Chiesa evangelica in Germania e batte bandiera tedesca. Con ogni probabilità salperà già questo weekend e con i suoi 61 metri di lunghezza farà rotta verso il Mediterraneo meridionale. "La traversata verso la Libia richiederà cinque giorni. Da lì, molti rifugiati cercano di attraversare il mare. Opereremo a circa 30 miglia al largo delle coste libiche", ha affermato ... Leggi su ilgiornale

laltrodiego : La #seawatch4 è pronta a salpare. L'Italia subito avvisata: ??'partiamo dal presupposto che prima o poi ci verrà as… - jujusmurfette : @natgeographc AAAAA linda???? bom q nos duas somos baixinhas entao vai servir skdjsjsjsjsjsj - alda_tpwk : Sjjsjsjsjs para algo bueno tiene que servir - Ferranllu : @vidal_enric Muahahahahahhahaaha. No sé quins algorismes han fet servir... #AI: Oops, I did it again! - whosangie : @kiiiane HAHAHAHAHHWHWHWHWHAHSJWJJWJWJW AÍ KIANE, A MÁSCARA É GRANDE, MAS TE SERVIR DE TOUCA É DEMAIS AHHAHAHAHSJSJSJSJJSJSJSJJA -

Ultime Notizie dalla rete : servirà porto "Ci servirà un porto in Italia". La Sea Watch 4 avverte già Conte ilGiornale.it Un collettore fognario da 3 milioni di euro servirà Celano, al via l'iter per realizzarlo

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

E.League: Conte, contro Leverkusen servirà grande attenzione

Il Bayer Leverkusen è una squadra che ha diversi talenti, sono molto veloci, bisognerà fare attenzione a non prendere contropiedi perché sono letali. Dovremo fare la partita sfruttando le nostre carat ...

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Il Bayer Leverkusen è una squadra che ha diversi talenti, sono molto veloci, bisognerà fare attenzione a non prendere contropiedi perché sono letali. Dovremo fare la partita sfruttando le nostre carat ...