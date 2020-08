Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser anche loro in crisi? (Di venerdì 14 agosto 2020) Non c’è pace in casa Rodriguez. Dopo la rottura tra Belen e Stefano De Martino, ora a far rumore sono le presunte tensioni tra la sorella dell’argentina e il fidanzato Ignazio Moser. A fine luglio, dopo una quarantena trascorsa in simbiosi, erano in vacanza insieme, ma poi hanno preso strade diverse… anche se ora sono cominciati i segnali di riavvicinamento sembrano a un bivio: o un figlio o addio per sempre? Per qualche settimana, dopo il lungo lockdown trascorso a Trento, nella tenuta agricola della famiglia di lui, e la bella vacanza alle Eolie, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono visti insieme. C’è chi dice che tra loro ci sia stata una lite che ha portato ad allontanarli, ma nessuno ... Leggi su aciclico

