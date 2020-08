Can Yaman: la nuova soap rischia la chiusura (Di venerdì 14 agosto 2020) La nuova soap opera in cui Can Yaman è il protagonista (Bay Yanlis) rischia la chiusura a causa di ascolti davvero bassi. Ma i suoi problemi sono anche colpa di Faruk Turgut, il produttore. Il bellissimo e affascinante Can Yaman sta spopolando grazie alla serie “Daydreamer“, soap opera turca che ha conquistato Mediaset. Nel cast insieme a lui c’è Demet Ozdemir, che interpreta la romantica e sognatrice Sanem Aydin. MaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MediasetPlay : Hey, fan di #Daydreamer ?? Ecco un saluto speciale per tutti voi ?? - valee_101 : RT @michvael: can yaman sottone anche oggi - paoenrose : basta, non posso indignarmi h24 perché la gente è ignorante. Da oggi in poi pubblicherò solo lyrics di Nino D’Angel… - Mrs__Dimples : Ti copio @findinalbatros ma io vado sul capello lungo ?? 2 vip crush + 5 tags Can Yaman & Harry Styles… - AdinolfiANTONI2 : @gala_pili Can Yaman è Unico è irripetibile ed è uno stato di fatto #CanYaman #BayYanlis #ÖzgeGürel #EzGür #ÖzgürAtasoy #EzgiInal -