“Air Jordan 1”, asta da record per le scarpe di MJ: cifra folle (Di venerdì 14 agosto 2020) “Air Jordan 1”, asta da record per le scarpe di MJ: cifra folle per le storiche calzature indossate dal fenomeno del basket nella sua esibizione a Trieste nel 1985 La famosa casa d’aste internazionale Christie’s ha comunicato che un paio di scarpe da ginnastica indossate da Michael Jordan sono state vendute per 615.000 dollari. L’incredibile … L'articolo “Air Jordan 1”, asta da record per le scarpe di MJ: cifra folle proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

