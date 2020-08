Walter Zenga: “Ringrazio il Cagliari ma sono deluso, non mi aspettavo il divorzio” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Non mi aspettavo di interrompere il rapporto, c’erano delle situazioni poco chiare che poi si sono verificate“. Walter Zenga, attraverso Instagram, torna a parlare della sua esperienza al Cagliari dopo il divorzio ufficializzato dal club sardo al termine della stagione 2019-20. “Devo sicuramente ringraziare il Cagliari per l’opportunità – ha aggiunto il tecnico -. sono deluso, ci sarebbero tante cose da dire ma sono pronto a ripartire. È la nostra vita“. E ancora: “Posso solo ringraziare per l’affetto per aver preso una squadra dopo il lockdown e 12 gare senza vincere. Abbiamo giocato 13 partite in 40 giorni e solo due con Nainggolan e Joao Pedro con le ... Leggi su sportface

