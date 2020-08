Ulivieri risponde a Domenech: «Forse si è dimenticato Lippi e il 2006» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri ha risposto alle polemiche di Domenech sui cambi di Gasperini. Le sue parole Dopo le polemiche di Raymond Domenech, ex ct della Francia, sui cambi di Gasperini contro il Psg, Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC, ha risposto attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss. «Domenech lo conosco anche per motivi sindacali, mi dicono che neanche nella sua Francia sia molto amato. È rimasto indietro, ma visto che è un esperto di cambi lo invito a Coverciano per un seminario sulle sostituzioni. Forse si è dimenticato Lippi e il mondiale 2006». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dopo le polemiche di Raymond Domenech, ex ct della Francia, sui cambi di Gasperini contro il Psg, Renzo Ulivieri, presidente dell'AIAC, ha risposto attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss. «Domenech ...

