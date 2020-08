Tuchel: “Abbiamo meritato di passare. Immaginate i miei festeggiamenti su due gambe” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, nel post gara di ieri dopo la vittoria sull’Atalanta, ha commentato la vittoria. Queste le parole del tecnico: “Vittoria? Immaginatemi con due gambe cosa avrei potuto fare. Oggi (ieri, ndr) è il compleanno della società, non dimenticheremo questo giorno. Siamo veramente contenti di essere in semifinale di Champions. È una stagione storica, con quattro titoli e una semifinale di Champions League. Ho dubitato dopo 88 minuti di gioco, ero realista, ma abbiamo sempre pensato di segnare. Ai miei assistenti ho detto: “se pareggiamo, faremo la differenza subito dopo”. Con l’Atalanta abbiamo fatto un’ottima partita, la qualificazione è meritata. C’è stata un po’ di fortuna con i gol in ritardo ma se guardi a tutta la partita, ... Leggi su alfredopedulla

