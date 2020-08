Steve-O di Jackass, lo stunt folle: si attacca ad un cartellone con lo scotch e arrivano i pompieri (Di giovedì 13 agosto 2020) Steve-O, la star di Jackass, è stato protagonista di un nuovo stunt al limite della follia attaccandosi con lo scotch ad un cartellone, facendo così arrivare i pompieri. Steve-O, la star di Jackass, ha compiuto un altro stunt al limite della follia attaccandosi a un cartellone con lo scotch e costringendo i vigili del fuoco a intervenire. L'impresa è stata compiuta a Los Angeles per promuovere il suo nuovo speciale comico intitlato Gnarly. L'attore ha pubblicato delle foto su Instagram in cui dichiarava: "Attualmente sono attaccato a un cartellone pubblicitario e voglio sottolineare che un team di veri ... Leggi su movieplayer

