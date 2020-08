Serena Williams-Venus Williams in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Lexington 2020 (Di giovedì 13 agosto 2020) Serena Williams e Venus Williams si affrontano al secondo turno del Wta International di Lexington 2020. Derby in famiglia, l’ennesimo della carriera di due tra le più vincenti giocatrici della storia della racchetta: in palio c’è un posto ai quarti di finale. Chi la spunterà? La partita, in programma sul campo centrale, è visibile su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed è fissata nella giornata di giovedì 13 agosto non prima delle ore 18:30 italiane e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

zazoomblog : Tabellone Wta Lexington 2020: Serena Williams numero uno del seeding - #Tabellone #Lexington #2020: #Serena - clericranger : ABUELITA COLOCANDO A FOTO DO PAPA E DA SERENA WILLIAMS NA GELADEIRA PERDI TUDO KDMSKSMSMMDKDJDJSKDKDDJJDJX - nvmxyoongi : uno degli argomenti che tratterò all'esame sarà 'black powerful women' e parlerò di beyoncè, serena williams e michelle obama period - Corriere : Williams, ancora Serena contro Venus 22 anni dopo: la sfida nel torneo di Lexington - Tennis_Ita : Serena Williams: 'Ho vinto perché sono rimasta calma'. Ora derby con Venus -