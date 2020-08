Raggi: “Salvini, blateri come sempre da una spiaggia. Sei un chiacchierone” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Matteo Salvini chiacchierone. blateri come sempre da una spiaggia. Oggi noi abbiamo portato l’acqua potabile ad alcuni residenti della periferia di Roma: per decenni sono stati senza. Questi sono fatti”. #Salviniblablabla. Con questo tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi, risponde su twitter al segretario della Lega Matteo Salvini. .@matteosalvinimi chiacchierone. blateri come sempre da una spiaggia. Oggi noi abbiamo portato l'acqua potabile ad alcuni residenti della periferia di Roma: per decenni sono stati senza. Questi sono fatti. #Salviniblablabla — Virginia Raggi (@virginiaRaggi) August 13, 2020 Leggi su sportface

matteosalvinimi : #Salvini: Serve un politico o un manager per la Capitale? Serve un sindaco normale. Qualcuno che abbia a cuore la c… - LegaSalvini : #Salvini: “Raggi si goda ultimi mesi da sindaca, nostro candidato potrebbe essere un manager”. - LegaSalvini : #Salvini: «Virginia Raggi non ne ha indovinata una, nostro candidato per Roma dopo le Regionali». - sabrinatehilim : RT @GianniMagini: 'Che bisogno c’è dei bazooka per abbattere un moscerino come la #Raggi? Non basta ignorarla e lasciarla giustiziare dagli… - magdulka64 : RT @GianniMagini: 'Che bisogno c’è dei bazooka per abbattere un moscerino come la #Raggi? Non basta ignorarla e lasciarla giustiziare dagli… -

