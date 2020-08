Pensioni anticipate: quota 100, Opzione donna e Ape, in frenata (Di giovedì 13 agosto 2020) Da mesi si regista un freno delle Pensioni anticipate (quota 100, Ape Sociale e Opzione donna) attualmente in vigore e inserite nelle Pensioni news, lo comunica l’Inps in base al suo contatore fermato con 4.780 istanze presentate ad oggi. Questo valore rappresenta meno di un terzo rispetto alle domande accolte dell’intero anno 2019. Pensione anticipate: la penalizzazione frena l’uscita Le ragioni che hanno frenato i lavoratori verso l’uscita anticipata quota 100 ormai sono note. Anche se la misura non è penalizzante, ma l’uscita anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi, può portare una decurtazione dell’assegno pari quasi al 15 per cento. Ma il disinteresse verso quota 100, ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensioni anticipate: quota 100, Opzione donna e Ape, in frenata - LavoroLazio_com : Quota 100, Ape e opzione donna: uscite anticipate in frenata 'Pensioni, grande fuga da Quota 100. Inp... - andreafacchini1 : @montenavigante ci sono anche 2000 fra governatori e politici vari. E per i prenditori chiamati inprenditori ci dev… - giubar01 : Bonus di qua bonus di la reddito cittadinanza reddito emergenza monopattini casalinghe e chi è una vita che lavora… - infoitinterno : Pensioni, tasse e tagli 2020 anche sulle anticipate: chi riceverà meno soldi -