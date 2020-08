Paolo Bonolis diventa nonno. Ma lui si definì "un padre assente" - (Di giovedì 13 agosto 2020) Roberta Damiata Tra pochissimo nascerà la prima nipote di Paolo Bonolis. A renderlo nonno è Martina, la seconda figlia avuta dal primo matrimonio del presentatore Amatissimo da tutti, la vita di Paolo Bonolis sembra somigliare a quella di una bella favola, una splendida famiglia un grande successo e un matrimonio che va a gonfie vele. Ed ora anche una lieta notizia: sta infatti per diventare nonno. Sua figlia Martina Bonolis, nata dal precedente matrimonio del presentatore, tra pochissimo diventerà mamma di una femminuccia. Una grande felicità per tutta la famiglia allargata di Paolo, anche se quando era venuto a conoscenza della gravidanza, aveva fatto una riflessione sulla famiglia in generale, ... Leggi su ilgiornale

latiziabionda_ : RT @latiziabionda_: -Paolo Bonolis x Say So- Fancam: - fearofspoonsss : @lellone28__ paolo bonolis e luca laurenti - Taevil15 : @osamustea Gli unici canali che guardo sono food Network , Focus e Mediaset Extra, casomai ci sia qualcosa di Paolo… - amooilcibo : RT @micdoingthings: @amooilcibo appena ho visto il video ho pensato: 'questo lo devo mandare a paolo bonolis stan account' enniente, l'avev… - micdoingthings : @amooilcibo appena ho visto il video ho pensato: 'questo lo devo mandare a paolo bonolis stan account' enniente, l'avevi postato tu ok -