NBA – Iguodala fa chiarezza: “altri due anni e smetto, mi dedicherò a far crescere mio figlio” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Mi rimangono circa uno o due anni di gioco. Dico sul serio questa volta. Forse me ne rimangono due“. Andre Iguodala non ha lasciato spazio ad alcun dubbio con alcune dichiarazioni piuttosto dirette in merito al suo futuro: il ritiro è piuttosto vicino. Fra due anni gli Heat hanno una team option che potrebbero decidere di non esercitare, punto che potrebbe segnare la fine della carriera di ‘Iggy’. Una volta appesa la casacca al chiodo, il veterano ex Golden State vuole dedicarsi alla sua famiglia, specialmente al figlio che: “vive una vita da ricco e, per questo, facile. Quindi devo prepararlo ad essere autosufficiente. È abbastanza intelligente, ma per ora non ha affrontato alcun vero ostacolo. Venendo da un posto non proprio illuminante, mi aiuta a trasmettergli una certa ... Leggi su sportfair

libridisport : ?? Il sesto uomo ?? Andre Iguodala ?? @add_editore ?? L’autobiografia del tre volte campione NBA. La recensione: - bball_evo : NBA ???? - Andre Iguodala, 36 anni alla sua 16^ stagione, ha dichiarato che non è rimasto molta sabbia nella sua cles… - MatteoPuzzuoli : Il 5/14 di TJ Warren di stanotte non è (solo) merito di Butler, anzi. Crowder, Adebayo, Iguodala e chiunque altro c… - stefdelp : RT @francescomec: La mia recensione de 'Il sesto uomo', l'autobiografia di @andre #Iguodala pubblicata in Italia da @add_editore. La storia… - add_editore : RT @francescomec: La mia recensione de 'Il sesto uomo', l'autobiografia di @andre #Iguodala pubblicata in Italia da @add_editore. La storia… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Iguodala NBA – Iguodala fa chiarezza: “altri due anni e smetto, mi dedicherò a far crescere mio figlio ... SportFair NBA - Heat di gran carriera contro i Pacers

I Miami Heat recuperano Jimmy Butler e Goran Dragic e lo fanno notare subito ai Pacers. E' proprio Butler a prendersi cura di TJ Warren, capocannoniere del Restart con cui aveva avuto un alterco lo sc ...

NBA - Quinta vittoria consecutiva per Devin Booker e i Suns

Grazie ai 35 punti di Devin Booker, la doppia doppia di DeAndre Ayton (18 punti, 12 rimbalzi) con gli assist di Rubio e 6 triple di Jevon Carter dalla panchina, i Suns hanno respinto Miami nonostante ...

I Miami Heat recuperano Jimmy Butler e Goran Dragic e lo fanno notare subito ai Pacers. E' proprio Butler a prendersi cura di TJ Warren, capocannoniere del Restart con cui aveva avuto un alterco lo sc ...Grazie ai 35 punti di Devin Booker, la doppia doppia di DeAndre Ayton (18 punti, 12 rimbalzi) con gli assist di Rubio e 6 triple di Jevon Carter dalla panchina, i Suns hanno respinto Miami nonostante ...