Museo e Real Bosco di Capodimonte restano aperti a Ferragosto, ma con prenotazione (online) obbligatoria (Di giovedì 13 agosto 2020) Weekend di Ferragosto al Museo e Real Bosco di Capodimonte per i turisti in visita in città e per i tanti residenti. Sabato 15 e domenica 16 agosto 2020, la reggia e il Bosco resteranno regolarmente aperti secondo i consueti orari: ore 8:30-19:30, al primo piano, con la mostra “Napoli. Di lava, porcellana e musica” e il nuovo allestimento della Collezione Farnese; e ore 9:30-17:00, al secondo piano, con la mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, il Corridoio Barocco e del Settecento, la Galleria delle arti a Napoli dal Trecento al Settecento e la sezione di arte contemporanea. In vigore tutte le prescrizioni anti Covid-19: obbligo di visita con mascherina, ingresso contingentato e prenotazione obbligatoria sul sito ... Leggi su ildenaro

