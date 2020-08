Microsoft Flight Simulator in un nuovo video che mostra dozzine di aeroporti incredibilmente realistici (Di giovedì 13 agosto 2020) Microsoft Flight Simulator arriverà tra meno di una settimana e l'ultimo trailer pubblicato mostra ancora una volta l'incredibile comparto tecnico del titolo. In quattro minuti, il video mostra dozzine di aerei e aeroporti, dagli aerei di linea al Cessna, dal Regno Unito alla Nuova Zelanda. Il trailer è utile anche se volete sapere cosa riceverete (o meno) con le varie edizioni. La seconda parte del video mostra una manciata di aerei e aeroporti "Premium Deluxe" e "Deluxe" a cui avrete accesso utilizzando queste versioni. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Microsoft Flight Simulator arriverà tra meno di una settimana e l'ultimo trailer pubblicato mostra ancora una volta l'incredibile comparto tecnico del titolo. In quattro minuti, il video mostra dozzin ...Microsoft Flight Simulator sarà disponibile su PC tra meno di una settimana, e proprio per questo motivo Microsoft ha pubblicato in queste ore un nuovo incredibile trailer. In quattro minuti, il video ...