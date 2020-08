Maurizio Pistocchi: “La differenza di mentalità tra Psg e Atalanta è stata evidente” (Di giovedì 13 agosto 2020) “La differenza di mentalità tra Psg e Atalanta è stata evidente: sotto 1:0, il Psg ha continuato a giocare con il suo stile, mentre l’Atalanta nel 2^ tempo ha solo difeso. L’ingresso di M’Bappè-fenomenale-e l’infortunio di Freuler hanno cambiato la partita, ma il Psg ha meritato”. Così Maurizio Pistocchi, ex opinionista di Mediaset, ha commentato la sfida tra Atalanta e Psg che ha visto l’eliminazione degli uomini di Gasperini ai quarti di finale. La differenza di mentalità tra Psg e Atalanta è stata evidente: sotto 1:0, il Psg ha continuato a giocare con il suo stile, mentre l’Atalanta nel 2^ tempo ha solo ... Leggi su sportface

sportli26181512 : TMW Radio - Pistocchi: 'Se il Milan prende Thiago Silva fa un affare': Maurizio Pistocchi, intervenuto a TMW Radio,… - sportli26181512 : #Radio Pistocchi: “Pirlo come tecnico è un dilettante. La Juve si è assunta un bel rischio”: Pistocchi: “Pirlo come… - sportli26181512 : TMW Radio - Pistocchi: 'Per le vittorie si passa dalle sconfitte, come fu all'epoca di Sacchi al Milan': Maurizio P… - zazoomblog : Inter Maurizio Pistocchi: “Zhang deve fare un monumento a Marotta per la cessione di Icardi” - #Inter #Maurizio… - sportface2016 : #Inter, #Pistocchi: '#Zhang faccia monumento a #Marotta per cessione #Icardi' -