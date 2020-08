Matuidi annuncia: «Vado all’Inter Miami, voglio vincere trofei» (Di giovedì 13 agosto 2020) Blaise Matuidi annuncia la sua nuova avventura: il centrocampista sarà un giocatore dell’Inter Miami, club di MLS Dopo la rescissione con la Juve, Blaise Matuidi vola in MLS, dove giocherà all’Inter Miami. Ad annunciarlo lo stesso giocatore sui social. «Qualche settimana fa ho deciso di unirmi all’Inter Miami e raccogliere la sfida del mio amico Beckham per vincere nuovi trofei lì. Io e la mia famiglia non vediamo l’ora di essere a Miami, una città multiculturale, creativa e unica. Non vedo l’ora di provare a mettere Miami sulla mappa del calcio mondiale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

davideinno85 : RT @CMJuve18: ??UFFICIALE: La #Juventus annuncia la risoluzione consensuale del contratto di Blaise #Matuidi. - macmax22 : RT @CMJuve18: ??UFFICIALE: La #Juventus annuncia la risoluzione consensuale del contratto di Blaise #Matuidi. - Manksa_abonaif : Ufficialmente: La Juventus annuncia la partenza del francese Matuidi dopo tre anni e cinque titoli con la squadra… - JuveTweetBot : RT @CMJuve18: ??UFFICIALE: La #Juventus annuncia la risoluzione consensuale del contratto di Blaise #Matuidi. - Simone13__ : RT @CMJuve18: ??UFFICIALE: La #Juventus annuncia la risoluzione consensuale del contratto di Blaise #Matuidi. -