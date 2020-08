Lipsia-Atletico Madrid 1-0: Dani Olmo firma il vantaggio (Di giovedì 13 agosto 2020) Dani Olmo compare nel match al giusto momento: azione avvolgente del Lipsia che conclude con il cross di Sabitzer verso Dani Olmo che colpisce di testa e trafigge Oblak. Lipsia 1, Atletico 0. ... Leggi su globalist

SkySport : Lipsia-Atletico, Simeone: 'Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta' - SkySport : ?? LIPSIA ?? ATLETICO MADRID QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ? Alle 21 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 Come fin… - DiMarzio : Dalla Spagna | #AtleticoMadrid, arriva l'esito della nuova tornata di test prima del Lipsia - Stetobald : Meritatissima la vittoria del Lipsia e pensare che mi sembrava il quarto di finale più sbilanciato sulla carta (a favore dell'Atletico) - ElBuffi82 : RT @JimDebaser: Intervengono in TL i detrattori di Rangnick sul pareggio dell'Atletico ed il Lipsia passa nuovamente in vantaggio -