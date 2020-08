Lazio, possibile operazione per Proto: Tare a caccia di un altro portiere (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - Silvio Proto presto si potrebbe operare. In Belgio sono sicuri, il 37enne portiere della Lazio è atteso in una clinica di Anversa nei prossimi giorni: dovrebbe finire sotto i ferri per un ... Leggi su corrieredellosport

TMit_news : Lazio, David Silva sempre più vicino ??: 34 anni, ma che numeri con la maglia del Manchester City! ?? ?? Come giudicat… - LazioIn : Lazio, possibile operazione per Proto: Tare a caccia di un altro portiere - infoitsport : David Silva-Lazio, possibile inserimento della Juventus nella trattativa - sportli26181512 : #Lazio, possibile operazione per Proto: Tare a caccia di un altro portiere: Dubbi intorno all’estremo difensore bel… - DiOlimpico : RT @LazionewsEu: #DavidSilva-#Lazio, possibile inserimento della #Juventus nella trattativa #sslazio #ForzaLazio #Calciomercato #lazionews… -