Il party mode verrà bandito dalla FIA (Di giovedì 13 agosto 2020) Il party mode, ossia la mappatura da qualifica delle PU dal 2014, verrà quasi sicuramente bandito dalla FIA, dal prossimo gran premio del Belgio. La lettera inviata dal segretario della FIA, Peter Bayer informa le squadre della volontà di voler intervenire sulle differenze di settaggio dell’unità termica tra qualifiche e gara.L’obiettivo è quello di introdurre una regola che obblighi le squadre ad utilizzare la stessa configurazione software della ICE sia il sabato pomeriggio che la domenica. Il riferimento su cui si basa la probabile direttiva FIA sono due articoli, il 2.7 del regolamento tecnico, e il 27.1 dello sportivo.Nel primo caso si fa riferimento alla complessità delle verifiche: “La moltitudine e la complessità delle modalità ... Leggi su sport.periodicodaily

