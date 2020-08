Hyperion XP1 - La dreamcar a idrogeno promette oltre 1.600 km di autonomia (Di giovedì 13 agosto 2020) La California si conferma sempre più terra di veicoli ecologici. Il più avanzato tra gli stati a stelle e strisce in termini di mobilità sostenibile è ormai da anni anche una fucina di ricerca, sviluppo e produzione di veicoli a emissioni zero. Il boom della Tesla è emblematico in tal senso e non mancano nuove realtà con grandi ambizioni: tra queste cè la Hyperion Motors della città di Orange, che ha appena svelato le caratteristiche della sua XP1, una dreamcar a idrogeno la cui produzione è prevista a partire dal 2022.Numeri al top. Per ora, sono poche le caratteristiche rese note. Lautonomia è una di queste: secondo lazienda il cui nome Hyperion sembra essere un omaggio al celebre romanzo di fantascienza di Dan Simmons, che a sua ... Leggi su quattroruote

pepparsteve : RT @Ticinonline: XP-1, sul web il profilo del “mistero” Hyperion #idrogeno #hypérion #xp1 #supercar #greenenergy #energiapulita https:… - Ticinonline : XP-1, sul web il profilo del “mistero” Hyperion #idrogeno #hypérion #xp1 #supercar #greenenergy #energiapulita -

Ultime Notizie dalla rete : Hyperion XP1 Hyperion XP1: caratteristiche, motore e autonomia della hypercar a idrogeno - Quattroruote.it Quattroruote Nuovi Modelli

La California si conferma sempre più terra di veicoli ecologici. Il più avanzato tra gli stati a stelle e strisce in termini di mobilità sostenibile è ormai da anni anche una fucina di ricerca, svilup ...

Attenta Automobili Pininfarina Battista: sta arrivando la Hyperion XP1

356 km/h di velocità massima, 2.3 secondi per arrivare da 0-100 km/h, ma sopratutto 1635 chilometri di autonomia ...

La California si conferma sempre più terra di veicoli ecologici. Il più avanzato tra gli stati a stelle e strisce in termini di mobilità sostenibile è ormai da anni anche una fucina di ricerca, svilup ...356 km/h di velocità massima, 2.3 secondi per arrivare da 0-100 km/h, ma sopratutto 1635 chilometri di autonomia ...