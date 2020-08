HTC Desire 20 Pro ufficiale: alimentatore da 65W, batteria da 5000 mAh e un prezzo mini (Di giovedì 13 agosto 2020) HTC Desire 20 Pro è ufficiale, dotato di una batteria da 5000 mAh, un alimentatore super rapido da 65 W, di una fotocamera con quattro sensori e Android 10 per un prezzo di 279€.Sembra incredibile, ma HTC produce ancora smartphone, l’azienda taiwanese però non riesce proprio stare al passo e realizza device che ha specifiche e design non all’altezza dei concorrenti.Desire 20 Pro è disponibile per il preordine in tutta Europa. È in vendita nel Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi tramite il sito Web di HTC, al prezzo di 279€ per l’unico modello da 6/128 GB. Spedizione a partire dal 24 agosto.Redmi K30 Ultra, ufficiale il top di gamma Android economicoHTC ... Leggi su pantareinews

