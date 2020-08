Giorgio Palù al Mattino: «La carica virale attualmente in circolazione è più bassa» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Mattino ha intervistato oggi Giorgio Palù, il professore emerito all’Università di Padova ed ex presidente della Società europea di virologia, che sta scrivendo un documentato libro su aspetti noti e meno noti del Coronavirus. Commentando il fatto che l’età media dei contagi si è notevolmente rispetto a quelli di marzo e aprile «Da un lato questi soggetti sono più difficili da arginare rispetto all’adozione delle misure di sicurezza e prevenzione ma in quanto giovani, forti e sani, hanno esiti meno critici sul piano clinico. Del resto l’infettività è direttamente proporzionale ai sintomi» Grazie anche al lockdown la carica virale attualmente in circolazione è più ... Leggi su ilnapolista

