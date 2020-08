Furti in casa: sfonda vetrata e si intrufola nel condominio, bloccato in via Milazzo (Di giovedì 13 agosto 2020) Furti nei negozi e nelle strade: auto, scooter e bici nel mirino 11 August 2020 Coppia di ladri tenta il furto al circoletto, i Carabinieri li aspettano fuori a colpo fatto 12 August 2020 Blitz in un ... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : Furti in casa: sfonda vetrata e si intrufola nel condominio, bloccato in via Milazzo - ArturoCenni : @CottarelliCPI Difatti se è assicurato da furti in casa l'assicurazione non paga se la porta è aperta. - abraseve : RT @danielapersia1: @frafacchinetti Non deve passare come un caso isolato..i furti in casa sono aumentati a dismusura e siamo sempre più in… - lucabattanta : RT @danielapersia1: @frafacchinetti Non deve passare come un caso isolato..i furti in casa sono aumentati a dismusura e siamo sempre più in… - ines_bianca : In 12 mesi 13 furti (o tentativi di) di cui due con me presente in casa, SOLA, senza panic room, senza nulla da rub… -

Ultime Notizie dalla rete : Furti casa Furti in casa: sfonda vetrata e si intrufola nel condominio, bloccato in via Milazzo BolognaToday Scala palazzo di Lecco ed entra nella toilette di un condomino

Lecco (Lècch) - Una impresa che non ha nulla di sportivo quella compiuta, l'altra notte, da un malvivente: per sfuggire alla Polizia, l'uomo non ha esitato a scalare per 10 metri la facciata di un pal ...

Una Ferrari Mondial riemerge dalle acque dopo quasi 30 anni

Ha suscitato curiosità la notizia che nei giorni scorsi un esemplare di Ferrari Mondial, celebre vettura del cavallino rampante, è stata ripescata dopo quasi 30 anni in un canale di Amsterdam. All’epo ...

Lecco (Lècch) - Una impresa che non ha nulla di sportivo quella compiuta, l'altra notte, da un malvivente: per sfuggire alla Polizia, l'uomo non ha esitato a scalare per 10 metri la facciata di un pal ...Ha suscitato curiosità la notizia che nei giorni scorsi un esemplare di Ferrari Mondial, celebre vettura del cavallino rampante, è stata ripescata dopo quasi 30 anni in un canale di Amsterdam. All’epo ...