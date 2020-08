Fisco, versamenti sospesi nel lockdown: ecco chi e come li può spalmare su due anni (Di giovedì 13 agosto 2020) Il primo 50% va pagato in una o quattro rate dal 16 settembre. Il resto, fino a 24 rate, a partire dal 16 gennaio 2021 Leggi su ilsole24ore

Roma, 13 ago. (askanews) - In tema di fisco e attività di riscossione il Codacons ha inviato un appello al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e ai presidenti di Camera e Senato chiedendo di san ...

il calendario fiscale

Il decreto Agosto, con la formula «salvo intese tecniche», prevede un’ulteriore rateazione dei versamenti sospesi. In pratica, in base agli articoli 126 e 127 del decreto legge 34/2020 (decreto Rilanc ...

