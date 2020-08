E’ ancora ansia in Campania, i contagi non diminuiscono: il bollettino di oggi (Di giovedì 13 agosto 2020) Campania. E’ ancora alta la tensione in nella regione Campania a causa dei contagi da Coronavirus. Il trend non sembra ancora diminuire. oggi, 13 agosto, si ne contano 27 contagiati su 1.708 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Anche oggi, come nei giorni precedenti non si registrano deceduti. Ci sono altri … L'articolo E’ ancora ansia in Campania, i contagi non diminuiscono: il bollettino di oggi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Chi ci convive lo sa bene: la psoriasi peggiora nei periodi di maggiore stress. Inoltre le lesioni sulla pelle tipiche della malattia possono creare disagio. E, specie quando se ne soffre in forma gra ...

Sicilia, l'ansia di chi torna dalle vacanze: "Non ho dormito per la tensione"

L’ordinanza di Musumeci arriva mentre gli aerei del pomeriggio provenienti dalla Spagna e da Malta sono ancora in volo. Atterrati a Catania molti tirano un sospiro di sollievo. « Siamo liberi, meno ma ...

