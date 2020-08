Cristiano Ronaldo via dalla Juve? L’entourage del portoghese fa chiarezza: “ecco come stanno le cose” (Di giovedì 13 agosto 2020) La giornata di oggi è stata caratterizzata dalle pesantissime parole di Guillem Balague, autore della biografia di Cristiano Ronaldo nel 2015, che ha sottolineato a BBC Radio 5 Live Sport Balague di un imminente addio di CR7 alla Juventus. Foto Getty / Valerio PennicinoDichiarazioni che hanno fatto immediatamente il giro del mondo, spaventando e non poco i tifosi bianconeri: “il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG è uno solo: il suo procuratore Jorge Mendes ha avuto indicazioni di trovargli una nuova squadra. È stato offerto a tutti, anche al Barcellona, ma gli hanno detto ‘no chance’“. Le parole di Balague sono state però nel pomeriggio seccamente smentite dall’entourage di Cristiano ... Leggi su sportfair

Corriere : Ronaldo lascia la Juve? Il suo biografo: «I dirigenti bianconeri lo stanno offrendo a chiunque» - SkySport : Il biografo di Ronaldo: 'L'agente lo sta offrendo a tutti' L'entourage di CR7: 'Tutto falso' ?… - SkySport : Il biografo di Cristiano Ronaldo alla BBC: 'L'agente lo ha offerto a tutti' - Pennywise_1986 : +++ CLAMOROSO CEDUTO RONALDO+++ “Juventus FC comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive… - Cristopher_2015 : RT @SkySport: Il biografo di Ronaldo: 'L'agente lo sta offrendo a tutti' L'entourage di CR7: 'Tutto falso' ? -