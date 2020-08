Capcom non ha ancora deciso se aumenterà il prezzo dei giochi next-gen (Di giovedì 13 agosto 2020) È diventato chiaro che i giochi di nuova generazione potrebbero benissimo diventare più costosi a partire dalle festività natalizie. L'imminente NBA 2K21 di 2K è stato confermato come il primo gioco a $ 70 per PS5 e Xbox Series X (contro i 60 dollari attuali), mentre la società madre Take-Two Interactive ha affermato che i prezzi per altri giochi next-gen saranno decisi in base al titolo. Gli analisti, nel frattempo, hanno suggerito che anche altri publisher starebbero prendendo in considerazione l'aumento dei prezzi.Le cose su questo fronte non sono chiare, ma Capcom ha recentemente affrontato l'argomento. Nella loro recente sessione di domande e risposte con gli investitori, Capcom ha affermato di essere ancora indecisa sulla questione e che ... Leggi su eurogamer

