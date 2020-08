Calciomercato Inter: obiettivo Emerson Palmieri, sondato anche Mykolenko (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato Inter: Emerson Palmieri è il primo nome per la fascia sinistra di Conte. sondato anche il giovane Mykolenko Sky Sport fa il punto della situazione sul mercato in entrata dell’Inter per la fascia sinistra. Il primo nome sulla lista di Marotta è quello di Emerson Palmieri, il quale attende un’offerta ufficiale dell’Inter al Chelsea. Tutti i discorsi per il laterale sono rinviati a fine Europa League visto che i nerazzurri sono concentrati sulla semifinale di lunedì. Intanto, secondo Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro ha sondato anche Vitalij Mykolenko, terzino classe 1999 militante nella Dynamo ... Leggi su calcionews24

