Bimbo ferito alla testa da un colpo sparato dal nonno | operato alla testa | è gravissimo | ma non è morte celebrale

Non è stata dichiarata, contrariamente a quanto pubblicato da molti giornali e agenzie di stampa, la morte celebrale del Bimbo di 6 anni a cui il nonno, per una disgraziata fatalità, oggi ha sparato un colpo di pistola alla testa. Il piccolo era stato portato dal padre a casa del nonno e, mentre il genitore era andato in bagno, la tragedia: un colpo di pistola, una Glock calibro 9 regolarmente detenuta dall'anziano, era risuonato nell'appartamento. Il padre del piccolo era corso nell'altra stanza, dove aveva trovato il nonno, un uomo di 76 anni, ancora con l'arma in mano, e il Bimbo in un lago di sangue, colpito ...

