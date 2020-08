Benedetta Rossi, sconvolta dal dolore: “Purtroppo ci ha lasciato ieri sera…” [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Benedetta Rossi dà un triste annuncio Momenti di grande difficoltà per Benedetta Rossi, la più popolare e seguita food blogger del nostro Paese. Nelle ultime ore la donna, attraverso i suoi seguitissimi canali social ha reso noto a tutti i follower che è venuta a mancare Nuvola, il suo adorato cane. Il post della conduttrice di Real Time e Food Network ha colpito la sensibilità di coloro che la seguono, che ovviamente le hanno mostrato grande vicinanza con dei cuoricini Rossi e dei commenti di incoraggiamento. La Rossi si è mostrata al suo pubblico distrutta, in una versione che in molti non conoscevano. Infatti, spesso Benedetta appare sul piccolo schermo e nei contenuti social sempre allegra mentre prepara i suoi piatti ... Leggi su kontrokultura

Luroar1 : Dolore immenso, chi l'ha provato sa bene cosa significa perdere i propri pelosetti ?? Luce, Romero, siete sempre ne… - infoitcultura : Benedetta Rossi, l'abbraccio social dopo la morte di Nuvola. Antonella Clerici: «È stato come rivivere l'agonia di… - AlmoussaouiIbr1 : #Benedetta_Rossi, il grande dolore: «Ci ha lasciato ieri sera». L'affetto dei fan. Momento difficile per la più fam… - Maxdir : Benedetta Rossi, il grande dolore: «Ci ha lasciato ieri sera». L'affetto dei fan è commovente. Che capite da quest… - safeincats : @xFister io con le ricette di benedetta rossi le faccio meglio semicit -