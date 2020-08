Banale intervento di routine diventa una tragedia: adolescente muore per una estrazione dentale (Di giovedì 13 agosto 2020) Morire per un estrazione dentale: sembra assurdo, eppure è quanto capitato ad una adolescente, morta a Londra per un intervento di routine. Denisa Alexandra Stefanoaia, conosciuta come Alex, è morta a soli 15 anni poco dopo quello che doveva essere un Banale intervento odontoiatrico. Alla giovane era stato comunicato come la piccola operazione durasse poco … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Il pronto intervento dei soccorsi ha evitato che un banale malfunzionamento del motore di un acquascooter potesse avere tragiche conseguenze. Ieri pomeriggio, un giovane romano è rimasto in panne con ...

Via Sangallo, anticipato a quest’anno l’intervento di rigenerazione

Sarà anticipato al 2020 l’importante intervento di rigenerazione di via Sangallo grazie un cofinaziamento della Regione. È uno degli aspetti principali della variazione di bilancio approvata dal consi ...

