Al Gemelli intervento in utero per spina bifida | bimbo è nato e sta bene

ROMA (ITALPRESS) – Effettuato al Gemelli un intervento di correzione della spina bifida in utero alla ventiseiesima settimana di gravidanza. A realizzarlo è stata un'equipe composta da ginecologi ostetrici e neurochirurghi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell'Università Cattolica. Il bambino, al quale è stato dato il nome di Tommaso, è nato qualche giorno fa e sta bene. Ora proseguirà le cure presso il Centro spina bifida del Gemelli, struttura di riferimento nazionale.Tommaso era affetto da una grave forma di spina bifida, il mielomeningocele, caratterizzata dalla mancata chiusura del tubo ...

Il Papa ha battezzato le gemelle siamesi separate al Bambino Gesù

Francesco ha battezzato Ervina e Prefina, le gemelline siamesi centrafricane che il 7 luglio scorso erano state separate con un intervento molto delicato effettuato all'ospedale Bambino Gesù Papa Fran ...

