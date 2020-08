Zhang sbarca a Milano 'per seguire la sua Inter' (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 12 AGO - "Il presidente Steven Zhang è atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della sua Inter nell'assoluto rispetto dei protocolli sanitari ... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Zhang sbarca a Milano 'per seguire la sua Inter' Club nerazzurro all'ANSA: 'rispettati protocolli sanitari'' - LLPI4_ : RT @nonleggerlo: ++ Zhang sbarca a Milano 'per seguire la sua Inter' Inter: 'rispettati protocolli sanitari'' (ANSA) - 'Il presidente Stev… - AC_1908 : RT @nonleggerlo: ++ Zhang sbarca a Milano 'per seguire la sua Inter' Inter: 'rispettati protocolli sanitari'' (ANSA) - 'Il presidente Stev… - gianpieromarino : RT @nonleggerlo: ++ Zhang sbarca a Milano 'per seguire la sua Inter' Inter: 'rispettati protocolli sanitari'' (ANSA) - 'Il presidente Stev… - Bubu_Inter : RT @nonleggerlo: ++ Zhang sbarca a Milano 'per seguire la sua Inter' Inter: 'rispettati protocolli sanitari'' (ANSA) - 'Il presidente Stev… -

Ultime Notizie dalla rete : Zhang sbarca Zhang sbarca a Milano 'per seguire la sua Inter' Corriere di Como Zhang sbarca a Milano 'per seguire la sua Inter'

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Il presidente Steven Zhang è atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della sua Inter nell'assoluto rispetto dei protocolli sanitari itali ...

Impasse, spettacolare primo trailer per il nuovo film di Zhang Yimou!

Pochi minuti fa è sbarcato online il primo trailer di Impasse, nuovo attesissimo lungometraggio del regista, sceneggiatore e produttore Zhang Yimou, acclamato e pluripremiato maestro del cinema cinese ...

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Il presidente Steven Zhang è atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della sua Inter nell'assoluto rispetto dei protocolli sanitari itali ...Pochi minuti fa è sbarcato online il primo trailer di Impasse, nuovo attesissimo lungometraggio del regista, sceneggiatore e produttore Zhang Yimou, acclamato e pluripremiato maestro del cinema cinese ...