Xbox Series X: sarà lanciata a novembre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Microsoft, tramite un post su Xbox Wire, ha annunciato ieri che la nuova Xbox Series X sarà lanciata durante il mese di novembre. Xbox Series X a novembre Quando la nuova console Xbox sarà lanciata in tutto il mondo a novembre, ci saranno oltre 100 titoli ottimizzati e costruiti per sfruttare appieno la potenza di Series X e le nuove funzionalità come: Raytracing Direct X con accelerazione hardware. Framerate fino a 120 fps. Tempi di caricamento più rapidi. Quick Resume (ripresa rapida) per più giochi. Con Xbox Series X sono in arrivo più di 50 nuovi giochi, alcuni dei quali saranno disponibili sin dal lancio su

