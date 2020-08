Uomini e donne, Pamela Barretta rompe il silenzio su Enzo Capo: “mi ha fatto le corna” (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pamela Barretta smaschera il suo ex fidanzato Nonostante la vecchia edizione di Uomini e donne sia finita da un pezzo e ne stia cominciando una nuova, dame e cavalieri non smettono di essere i protagonisti del gossip. Questa volta l’attenzione si è concentrata su Pamela Barretta ed Enzo Capo. La storia tra i due non ha avuto una lunga durata e come tutti sanno non è finita nel migliore dei modi. Più di una volta, la dama ha fatto intendere che la colpa fosse di Enzo Capo e nelle scorse ore è arrivata la conferma dalla diretta interessata. Enzo Capo ha tradito l’ex dama di Uomini e ... Leggi su kontrokultura

DarioNardella : 11 agosto 1944, ore 7. Con i rintocchi della martinella viene annunciata alla popolazione la liberazione di Firenze… - Tg1Raiofficial : Sono soprannominate 'Le leonesse': una squadra di guardie forestali tutte donne. Nei territori #Masai del #Kenya sf… - Ettore_Rosato : 76 anni fa la strage nazista a #SantannadiStazzema in cui persero la vita 560 tra bambini, donne e uomini innocenti… - cristin36447448 : @Signorasinasce Termini e' terra loro da anni e anni. Spacciano il Chad, foglie di cocaina , non li puoi neanche di… - gaeta_manuela : RT @peachenyu: @Droghiere Forse perché le donne e le lesbiche non sono categorie privilegiate come gli uomini e gli etero? Ma si, continua… -