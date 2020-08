Tiki Taka riparte a settembre con Chiambretti (Di mercoledì 12 agosto 2020) È arrivata l’ufficialità: Tiki Taka non chiude. La trasmissione calcistica di Mediaset si prepara a tornare di nuovo in onda da settembre ogni lunedì in seconda serata su Italia 1, dopo la sospensione alla ripartenza del campionato post-lockdown. Con l’addio di Pierluigi Pardo, da sempre volto del programma, si è deciso di virare su Piero Chiambretti, come si è visto nel promo mandato in onda sui canali Mediaset: “Per una trasmissione di calcio ci vuole un conduttore competente, imparziale, cristallino, equo, che non abbia una fede calcistica che possa cambiarne le opinioni. Bene, io quel conduttore ce l’ho: sono io”, le parole di Chiambretti con indosso la maglia del Torino. “Non stravolgerò la trasmissione. ... Leggi su sportface

sportface2016 : #TikiTaka non chiude: torna a settembre con Piero #Chiambretti - barbara75toud : RT @DeVivoFa: Adesso x alzare il tasso tecnico al nuovo @Tiki_Taka_real oltre a @PChiambretti metterei @pisto_gol ! @Sport_Mediaset @QuiMe… - danilo_desi : @PIERPARDO @Aldito11 Come mai non sei più a @Tiki_Taka_real Non sarà più lo stesso senza te @PIERPARDO - DeVivoFa : Adesso x alzare il tasso tecnico al nuovo @Tiki_Taka_real oltre a @PChiambretti metterei @pisto_gol !… - ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: Tiki Taka non chiude: torna a settembre con Chiambretti -

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka Tiki Taka non chiude: torna da settembre con Chiambretti Calcio e Finanza Tiki Taka non chiude: torna a settembre con Chiambretti

Tiki Taka non chiude ed è pronto a tornare: da settembre la trasmissione calcistica di Mediaset tornerà di nuovo in onda, dopo lo stop alla ripartenza del campionato post-lockdown, sostituito dal solo ...

Paola Ferrari punge: "Diletta Leotta è più showgirl, io no... ho un altro Dna"

Paola Ferrari, conduttrice dei canali sportivi della Rai, è tornata a parlare di Diletta Leotta. Intervistata da VeroTV, la conduttrice Rai ha voluto pungere nuovamente la collega di Dazn che in quest ...

Tiki Taka non chiude ed è pronto a tornare: da settembre la trasmissione calcistica di Mediaset tornerà di nuovo in onda, dopo lo stop alla ripartenza del campionato post-lockdown, sostituito dal solo ...Paola Ferrari, conduttrice dei canali sportivi della Rai, è tornata a parlare di Diletta Leotta. Intervistata da VeroTV, la conduttrice Rai ha voluto pungere nuovamente la collega di Dazn che in quest ...