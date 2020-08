Sigarette con crema di ricotta al cacao: friabili e deliziose! (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le Sigarette con crema di ricotta al cacao sono un dessert ricco di croccantezza e bontà, grazie al cuore cremoso! Originario della Sicilia, questo dolce è perfetto da servire a fine pasto a tutti i vostri ospiti! Li conquisterà al primo morso. Dolcissime e deliziose, potete realizzarle anche senza il ripieno. In questo modo, avrete delle croccanti cialde da gustare con una bella coppa di gelato. In alternativa alla crema di ricotta, potete preparare la crema al cocco o al limone! Un ricetta versatile e semplicissima, vi basteranno pochi e salutari ingredienti per finire con gusto il vostro pasto! Potete conservare le vostre cialde in frigorifero, per massimo due giorni. Quando le farcirete con la crema, fate molta attenzione ... Leggi su pianetadonne.blog

Caronte88971193 : RT @RadioSavana: Milano piazza Cadorna ore 7 del mattino: #risorsaINPS clandestino distrugge tutto. Scaricato in Italia da soli 6 giorni ha… - edvige64 : RT @RadioSavana: Milano piazza Cadorna ore 7 del mattino: #risorsaINPS clandestino distrugge tutto. Scaricato in Italia da soli 6 giorni ha… - hugowarwar : RT @RadioSavana: Milano piazza Cadorna ore 7 del mattino: #risorsaINPS clandestino distrugge tutto. Scaricato in Italia da soli 6 giorni ha… - Patrizi38016949 : @LegaSalvini Art. 1 Ogni italiano, con esclusione di chi riveste incarichi istituzionali, deve ospitare 'full optio… - etrusco58 : Vorrei sapere se questo fatto è successo anche a voi e se è regolare. Entro da un tabaccaio chiedo 2 pacchetti di s… -