Ricordami (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tommaso è un ragazzo che somiglia a un gigante. Vive con la sua comunità di amici, ama il cibo, è un esperto di vini, gli piacciono le chiacchiere intorno a una tavola ed è curioso come un bambino. Non va mai a letto presto perché di notte, sostiene, l’ossessione bussa regolarmente alla sua porta. L’ossessione, come dice lui, è una passione che si è trasformata e che lo rincorre, come un cane rabbioso, fino a quando non diventa una frase, o una musica, o un ritornello. In quel momento, l’inferno di Tommaso diventa un paradiso. Di cognome e di fatto. Leggi su vanityfair

VadoABere : @Gaihardo @mambonuele Io ormai lo uso tipo per ricordami avvenimenti, mettendo dentro riferimenti che colgo solo io… - ElboAcMilan : @Rigna_over @Pirichello Ricordami di dove sei - 180senzacinta : @aquaenrose Ah ops aspe ricordami come ti chiami così collego - noneofurbznzS : @defscenario Ricordami di attuarlo quando saremo al concerto dei GOT7 - jaakeily : @cosvmiclove però oltre questo ricordami sempre come fan sfegatata di the office -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordami «Ricordami», il nuovo numero di Vanity Vair diretto da Tommaso Paradiso celebra un estate che non dimenticheremo Vanity Fair Italia Il Manifesto 11 ore fa

recuperali. Registrati. Accedi tramite la tua email: Per favore, correggere i seguenti errori di input: dummy Email * Password * Ricordami Entra Non ricordi la tua… Leggi ...

L'urlo della città: «O noi o voi

Registrati. Accedi tramite la tua email: Per favore, correggere i seguenti errori di input: dummy Email * Password * Ricordami Entra Non ricordi la tua login e/o la password? La registrazione è gratui ...

recuperali. Registrati. Accedi tramite la tua email: Per favore, correggere i seguenti errori di input: dummy Email * Password * Ricordami Entra Non ricordi la tua… Leggi ...Registrati. Accedi tramite la tua email: Per favore, correggere i seguenti errori di input: dummy Email * Password * Ricordami Entra Non ricordi la tua login e/o la password? La registrazione è gratui ...