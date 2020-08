Piana del Sele: tre denunce in un’operazione di controllo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un’operazione di controllo sul territorio, effettuata nei comuni di Battipaglia, Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Montecorvino Pugliano dai carabinieri, con particolare riguardo a tutta l’area a ridosso della rete autostradale, sono state denunciate tre persone. Si tratta di una persona trovata in possesso di un coltello con una lama di 6 cm, di un cittadino di origini marocchine sorpreso a bordo della sua auto cob 14 paia di scarpe contraffatte di una nota marca sportiva, ed infine di una persona alla guida dell’auto sotto effetto di sostanze alcoliche. In totale, durante l’operazione di controllo, sono state sottoposte al vaglio dei militari 52 vetture. L'articolo Piana del Sele: tre denunce in un’operazione di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Piana del Rieti, Festival della Piana del Cavaliere: concerto del gruppo d'archi la vigilia di Ferragosto Il Messaggero Al via Next Generation: a Giffoni l’evento under 30 sull’arte di innovare

Creatività e imprenditoria a dimensione di giovani. Anzi a dimensione di “dreamers”, giovani sognatori under30 che puntano a un futuro sostenibile e innovativo in cui le competenze digitali possano sp ...

Covid, nella Toscana nord ovest casi triplicati in una settimana

Dal 3 al 10 Agosto individuati 72 nuovi positivi contro i 28 della settimana prima. Ieri altri 3. Ora l'allarme per il rischio focolaio in discoteca TOSCANA — Nella settimana dal 3 al 10 Agosto, nel t ...

